В Одессе депутаты устроили драку и погром. Фото и видео 18+

На заседании Одесского областного совета произошла новая драка с погромом и разбитым стеклом.

Инцидент случился в пятницу, 18 декабря, между депутатами от разных партий во время голосования за восстановление в должности директора Художественного музея Одессы Александра Ройтбурда, сообщает Pavlovsky News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что в начале заседания представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Партии Шария" и "За майбутнє" начали блокировать трибуну из-за того, что некоторых депутатов не пускали в сессионный зал. В итоге их прорыв завершился разбитым стеклом и материальным уроном залу. При этом вход охраняли десятки сотрудников правоохранительных органов.

Затем трибуну взяла под контроль коалиция из "Слуг народа", "Европейской солидарности", "Доверяй делам" и "Батьківщини". Представители политсил инициировали голосование за отмену увольнения Ройтбурда, а оппозиция попыталась помешать им.

В итоге между депутатами возникла потасовка, но голосование все равно состоялось и директора музея восстановили в должности.

Также подчеркивается, что на заседании должны были рассматривать областной бюджет, однако документ был получен в последний момент.

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(Видео – Telegram Pavlovsky News)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском облсовете 4 декабря депутаты устроили массовую драку и погромы, в результате чего была поломана мебель и техника.