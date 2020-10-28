В Одессе член избирательной комиссии умер на 3-й день подсчета голосов

В среду, 28 октября, в Одессе умер один из членов избирательной комиссии, который более трех дней находился в очереди на сдачу протоколов в здании "новой мэрии" на улице Косовской, 2.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, у мужчины 1972 года рождения произошел инфаркт. Также у его был диагностирован отек легких, что привело к остановке сердца.

Отмечается, что в 08:45 прибыла "скорая помощь" и увезла его в городскую клиническую больницу. Мужчину пытались интубировать, но легочно-сердечная реанимация оказалась неэффективна. В 09:35 он скончался.

Как пишет "Униан", мужчина работал в одной из участковых избирательных комиссий, представители которых уже третьи сутки сдают протоколы и бюллетени после воскресного голосования на местных выборах.

"Мужчине стало плохо, вызвали скорую помощь, которая оперативно доставила его в ГКБ №1. Установлено, что у мужчины – острый инфаркт миокарда, отек легких, что привело к остановке сердца… Медики приняли все необходимые меры для спасения мужчины, но, к сожалению, реанимационные мероприятия не помогли", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе после проведения местных выборов члены территориальной избирательной комиссии ночевали прямо на полу админздания.

Ранее в Одессе заместителя председателя и секретаря одной из участковых избирательных комиссий заподозрили в подделке документов.