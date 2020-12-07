В Одессе СБУ накрыла call-центры, которые работали на компании из РФ, финансирующие 'Л/ДНР'. Фото

В Одессе Служба безопасности Украины ( СБУ ) разоблачила деятельность сети нелегальных call-центров. Они обслуживали российской бизнес, финансирующий террористические организации "Л/ДНР".

Преступную схему организовала группа одесситов, среди которых коммерсанты и специалисты ІТ-сферы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что пять сall-центров обеспечивали работу большой службы клиентской поддержки компаний из Российской Федерации. По данным следствия, они связаны с финансированием так называемых администраций на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Во время обысков в помещениях таких центров были изъяты электронные и бумажные носители информации. Киберспециалисты СБУ подчеркивают, что они доказывают сотрудничество нелегальной организации со страной-агрессором.

По данному факту следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Все организаторы схемы уже установлены, с ними проводят процессуальные действия. Также проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Продолжается досудебное следствие. Отмечается, что прекращение незаконной деятельности проводилось под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ разоблачила трех украинцев-участников незаконных вооруженных формирований "ДНР", которые воевали против подразделений АТО и ООС на Донбассе. Фигуранты были объявлены в международный розыск.