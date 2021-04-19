В Одессе автомобили столкнулись лоб в лоб: один водитель погиб. Фото и видео

В Одессе 19 апреля лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet Lacetti. В результате водитель второй легковушки скончался на месте аварии.

ДТП произошло примерно в 6 утра на улице Мельницкой, из-за него образовалась большая пробка, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что 60-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил Toyota.

Его 36-летнюю пассажирку отвезли в больницу, также госпитализировали 52-летнего водителя Toyota и 22-летнюю девушку, которая была с ним в авто.

После ДТП на этой дороге образовалась большая пробка. В ГУНП Одесской области добавили, что на месте происшествия продолжала работать следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Аварию квалифицировали по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек. В аварии один человек погиб на месте, еще четверо пострадали.