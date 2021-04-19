В Одессе автомобили столкнулись лоб в лоб: один водитель погиб. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
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1,5 т.
В Одессе автомобили столкнулись лоб в лоб: один водитель погиб. Фото и видео

В Одессе 19 апреля лоб в лоб столкнулись автомобили Toyota и Chevrolet Lacetti. В результате водитель второй легковушки скончался на месте аварии.

ДТП произошло примерно в 6 утра на улице Мельницкой, из-за него образовалась большая пробка, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно установлено, что 60-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где протаранил Toyota.

Toyota и Chevrolet Lacetti столкнулись лоб в лоб

Его 36-летнюю пассажирку отвезли в больницу, также госпитализировали 52-летнего водителя Toyota и 22-летнюю девушку, которая была с ним в авто.

После ДТП на этой дороге образовалась большая пробка. В ГУНП Одесской области добавили, что на месте происшествия продолжала работать следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте аварии

Аварию квалифицировали по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

ДТП произошло примерно в 6 утра на улице Мельницкой

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 апреля в Одессе Ford Kuga на скорости вылетел с дороги во двор жилого дома, врезался в деревья и перевернулся. Внутри находились пять человек. В аварии один человек погиб на месте, еще четверо пострадали.

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