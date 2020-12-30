В Одессе авто на скорости влетело в McDonald’s и сбило девушку. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
7,5 т.
ДТП в McDonald’s в Одессе

В Одессе в среду, 30 декабря, легковой автомобиль врезался в открытую площадку сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

В ДТП пострадала посетительница заведения. По словам очевидцев аварии, она получила серьезные травмы. Об этом сообщило местное издание "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП в Одессе

Уточняется, что авария случилась на территории McDonald’s, который находится на проспекте Шевченко.

Nissan Almera влетел на террасу McDonald’s
Авария на открытой площадке McDonald’s

Известно, что Nissan Almera слетел с дороги на высокой скорости. На фото с места инцидента видно, что бампер автомобиля сильно поврежден из-за ударов. Машина снесла ограду вокруг кафе, разбросала столы и стулья на площадке.

Машина, которая провоцировала столкновение
Авто снесло ограждения

Предварительно, травмированную девушку без сознания и с сильным кровотечением увезли на скорой помощи.

Скорая на месте аварии

Обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранителям.

ДТП в Одессе 30 декабря
В аварии пострадала девушка
Посетительница заведения получила сильные травмы

Видео с места аварии:

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