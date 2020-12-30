В Одессе авто на скорости влетело в McDonald’s и сбило девушку. Фото и видео
В Одессе в среду, 30 декабря, легковой автомобиль врезался в открытую площадку сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.
В ДТП пострадала посетительница заведения. По словам очевидцев аварии, она получила серьезные травмы. Об этом сообщило местное издание "Думская" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Уточняется, что авария случилась на территории McDonald’s, который находится на проспекте Шевченко.
Известно, что Nissan Almera слетел с дороги на высокой скорости. На фото с места инцидента видно, что бампер автомобиля сильно поврежден из-за ударов. Машина снесла ограду вокруг кафе, разбросала столы и стулья на площадке.
Предварительно, травмированную девушку без сознания и с сильным кровотечением увезли на скорой помощи.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранителям.
Видео с места аварии:
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