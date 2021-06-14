В Одессе авто разорвало на части в ДТП, погибли два человека. Видео момента аварии

Утром в понедельник, 14 июня, в Одессе легковой автомобиль BMW на скорости влетел в электроопору, от чего его разорвало на части. В ДТП погибли два человека.

Трагическая авария произошла на пересечении улиц Среднефонтанская и Пироговская, сообщили в ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе. В соцсетях опубликовали видео жуткого монета (чтобы посмотреть, доскролkьте новость до конца).

Отмечается, что информацию о событии спасатели получили примерно в 05:18. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир.

Чтобы деблокировать их тела из поврежденного авто от аварийно-спасательных бригад ГСЧС привлекли 10 человек и две единицы пожарно-спасательной и специальной техники.

На месте работали правоохранители, выясняя детали трагического случая.

Спасатели призвали водителей быть внимательными и соблюдать требования безопасности движения в условиях осложнения дорожной обстановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции 110/10 кВ "Артиллерийская". После в некоторых домах вблизи погас свет.