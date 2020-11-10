В Одессе авто на скорости сбило людей на остановке. Видео

В Одессе во вторник, 10 ноября, на проспекте Небесной Сотни авто влетело в людей на остановке.

Как пишет "Думская", минимум четыре человека пострадали. Очевидцы сообщили, что машина на большой скорости врезалась в остановку общественного транспорта в районе "Ситицентра", где стояли люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Telegram-канал "Одесса INFO" передает, что столкновение произошло на скорости около 90-120 км/час. Среди пострадавших, по данным канала, 17-летняя девушка, у которой открытый перелом ноги.

По данным ГУНП, сообщение об аварии с автомобилем Toyota поступило в 18:30. На сайте областной полиции сказано, что пострадавших забрала скорая помощь.

Проспект Небесной Сотни в районе, где произошла авария, пришлось перекрыть.

Осторожно, кадры 18+!

Источник видео – "Одесса INFO":

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 37-летний водитель Mercedes-Benz GLE в ночь на 10 ноября выехал на красный сигнал светофора на перекрестке и спровоцировал столкновение с Chevrolet Aveo. Пострадали оба водителя и четверо пассажиров, еще одна пассажирка Chevrolet умерла в реанимации.