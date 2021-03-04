В Одессе 18-летний парень выбросился с балкона 15-го этажа. Фото

В Одессе на улице Академика Заболотного в четверг, 4 марта, 18-летний парень выпрыгнул с общего балкона на 15-м этаже многоквартирного дома.

Травмы, полученные им при падении, оказались смертельными. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Погибший юноша родом из Арцизского района Одесщины. Отмечается, что он совершил самоубийство на глазах у местных жителей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Копы устанавливали обстоятельства, которые подтолкнули парня к прыжку из многоэтажки.

В полиции рассматривали вопрос о внесении данных о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Напомним, в Одессе 3 марта мужчина выпрыгнул из окна на 23-м этаже, упал на автомобиль и остался жив. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове 13-летний мальчик выпрыгнул с восьмого этажа дома. Ребенок остался жив после падения.