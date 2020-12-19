В Одесе раскрыли международный канал контрабанды кокаина: изъяли 'товара' на $12 млн

В пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы и других правоохранительных органов Украины разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Европейский Союз.

Наркотики прибыли в одесский морской порт "Южный" с Эквадора и были спрятаны контейнере с грузом фруктов. Об этом информирует пресс-служба ГПС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Выяснилось, что пунктом доставки такого "элитного наркотика" должна была стать одна из стран ЕС. В контейнере пограничники обнаружили в общем 54 килограмма кокаина, который был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках.

Подчеркивается, что на черном рынке ориентировочная стоимость изъятого наркотика достигает $12 миллионов.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Помешать контрабандному перемещению кокаина удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни, которые осуществлялись под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничного спецподразделения "ДОЗОР".

В ГПС подчеркивают, что только в 2020 году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось обнаружить и изъять более 500 килограммов кокаина.

Как сообщал OBOZREVATEL: