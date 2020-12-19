В Одесе раскрыли международный канал контрабанды кокаина: изъяли "товара" на $12 млн

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
1,4 т.
В Одесе раскрыли международный канал контрабанды кокаина: изъяли 'товара' на $12 млн

В пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы и других правоохранительных органов Украины разоблачили международный канал контрабанды кокаина в Европейский Союз.

Наркотики прибыли в одесский морской порт "Южный" с Эквадора и были спрятаны контейнере с грузом фруктов. Об этом информирует пресс-служба ГПС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Выяснилось, что пунктом доставки такого "элитного наркотика" должна была стать одна из стран ЕС. В контейнере пограничники обнаружили в общем 54 килограмма кокаина, который был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках.

Наркотики были спрятаны в контейнерах с фруктами

Подчеркивается, что на черном рынке ориентировочная стоимость изъятого наркотика достигает $12 миллионов.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Кокаин был расфасован в 46 брикетах и спрятан в вентиляционных люках контейнеров

Помешать контрабандному перемещению кокаина удалось благодаря слаженным действиям сотрудников Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни, которые осуществлялись под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры и при силовой поддержке пограничного спецподразделения "ДОЗОР".

Стоимость такого количества наркотиков на черном рынке оценивается в $12 млн

В ГПС подчеркивают, что только в 2020 году в морских портах Одесской области сотрудникам Госпогранслужбы удалось обнаружить и изъять более 500 килограммов кокаина.

Вес изъятого кокаина достиг 54 кг

Как сообщал OBOZREVATEL:

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