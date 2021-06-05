В лагере на Одесчине накануне соревнований отравились дети: полиция начала расследование

В поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области отравились шестеро детей в возрасте от 8 до 10 лет. Они питались в столовой на территории детского лагеря, после чего им стало плохо.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что пострадавшие приехали в поселок для участия в футбольных соревнованиях, на данный момент они находятся в больнице.

"Ведомости по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", – сообщили правоохранители.

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Если виновные будут найдены, им грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение, или лишение свободы на срок до трех лет.

Проводятся экспертизы, отобраны пробы воды, пищи и сделаны смывы со столового оборудования, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в апреле на Черниговщине четверо детей из многодетной семьи отравились грибами. Они попали в реанимацию. Многодетная семья, в которой воспитывается пятеро несовершеннолетних, находилась в поле зрения социальных служб по делам детей в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Позже стало известно, что семимесячный мальчик, который отравился грибами, 2 мая скончался в реанимации областной детской больницы. Накануне, 30 апреля, умерла также пятилетняя девочка, старшая сестра мальчика.

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