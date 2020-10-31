В кофейне в центре Одессы мужчина зарезал девушку-бариста. Фото 18+

В центре Одессы 31 октября 47-летний посетитель убил девушку-бариста ударом ножа в сердце.

Как сообщается на сайте главного управления Нацполиции в области, преступление произошло в кофейне Black Milk, что на улице Базарной, 50 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации полицейских, в заведение зашел мужчина и сразу ударил сотрудницу ножом в грудь. От полученной травмы она погибла мгновенно.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать на месте преступления. Им оказался мужчина 1973 года рождения. Его отправили на допрос в Приморский отдел полиции.

"Мотивов преступления правонарушитель не объясняет, пока они устанавливаются", – сказано в сообщении.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Видео полиции с места происшествия:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Миргороде Полтавской области 18-летний парень подозревается в жестоком убийстве 17-летней девушки. Он топором зарубил несовершеннолетнюю, а тело спрятал возле кладбища в пруду.