На Одесщине двое подростков до смерти избили бездомного. Фото 18+

В Измаиле Одесской области 28 марта обнаружили тело 58-летнего бездомного. Правоохранители выяснили, что мужчину до смерти избили два несовершеннолетних 13-ти и 12-ти лет.

Об этом на официальном сайте 30 марта сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Труп обнаружили возле памятника морякам. У мужчины были множественные переломы ребер и политравмы.

"Менее чем за сутки оперативных поисков полицейские установили, что его туда с морвокзала завели и беспощадно избили двое малолетних ребят", – сказано в сообщении.

На допросе подростки признались, что с мужчиной они поссорились из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что тот умер.

Семьи обоих парней состоят на учете службы по делам детей как те, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

Копы проводят неотложные следственные действия. Решается вопрос о помещении детей в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производству дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера", – отметили в полиции.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в поселке Лиманское Раздельнянского района 26 марта застрелили мужчину. Инцидент произошел около 16:00 во время конфликта.