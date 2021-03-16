Под Одессой в ДТП с грузовиком погибли две 17-летние девушки

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
9,5 т.
ДТП в Одесской области

В городе Балта Одесской области утром вторника, 16 марта, произошло смертельное ДТП, в котором погибли две 17-летние девушки.

Как сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции, авария случилась около 04:00 на улице Уварова.

Установлено, что 31-летний местный житель на своем BMW влетел в припаркованный на обочине грузовик DAF.

В легковушке ехали трое пассажиров: две 17-летние девушки и 21-летний парень. В результате удара несовершеннолетние погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала "скорая".

Разбитое BMW

"Думская" пишет, что чтобы достать пострадавших из искореженной машины, спасателям пришлось разрезать кузов. Двух выживших доставили в районную больницу.

Авто врезалось в грузовик
ДТП в Балте

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

"Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв", – подытожила пресс-служба.

Место смертельной аварии

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 16 марта в Киеве на улице Богатырской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. От удара одна из машин слетела в кювет и перевернулась.

  • В ночь на 15 марта в Деснянском районе столицы пьяный водитель Toyota на скорости влетел в Skoda. Два человека погибли на месте ДТП.

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