Под Одессой в ДТП с грузовиком погибли две 17-летние девушки
В городе Балта Одесской области утром вторника, 16 марта, произошло смертельное ДТП, в котором погибли две 17-летние девушки.
Как сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции, авария случилась около 04:00 на улице Уварова.
Установлено, что 31-летний местный житель на своем BMW влетел в припаркованный на обочине грузовик DAF.
В легковушке ехали трое пассажиров: две 17-летние девушки и 21-летний парень. В результате удара несовершеннолетние погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала "скорая".
"Думская" пишет, что чтобы достать пострадавших из искореженной машины, спасателям пришлось разрезать кузов. Двух выживших доставили в районную больницу.
Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
"Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв", – подытожила пресс-служба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 марта в Киеве на улице Богатырской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. От удара одна из машин слетела в кювет и перевернулась.
В ночь на 15 марта в Деснянском районе столицы пьяный водитель Toyota на скорости влетел в Skoda. Два человека погибли на месте ДТП.