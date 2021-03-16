Под Одессой в ДТП с грузовиком погибли две 17-летние девушки

В городе Балта Одесской области утром вторника, 16 марта, произошло смертельное ДТП, в котором погибли две 17-летние девушки.

Как сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции, авария случилась около 04:00 на улице Уварова.

Установлено, что 31-летний местный житель на своем BMW влетел в припаркованный на обочине грузовик DAF.

В легковушке ехали трое пассажиров: две 17-летние девушки и 21-летний парень. В результате удара несовершеннолетние погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала "скорая".

"Думская" пишет, что чтобы достать пострадавших из искореженной машины, спасателям пришлось разрезать кузов. Двух выживших доставили в районную больницу.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

"Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв", – подытожила пресс-служба.

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