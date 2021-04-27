Украина объявила консула РФ в Одессе персоной нон грата

Украина объявила консула Российской Федерации в Одессе персоной нон грата. Такие действия совершены в ответ на высылку из России сотрудника посольства Украины в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Российский дипломат должен покинуть территорию нашей страны до конца дня 30 апреля 2021 года.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata". Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций.

"Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику", – подчеркнуто в информации.

В министерстве отметили, что оставляют за собой право на дальнейшие ответные действия, в случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.

Напомним, что 26 апреля сотрудника украинского посольства в Москве объявили персоной нон грата, он будет выслан из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Также было решено выслать украинского дипломата из России.

В ответ из Украины выслали работника российского посольства Евгения Черникова.