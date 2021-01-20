Убийце Даши Лукьяненко дали 15 лет тюрьмы

В среду, 20 января, в Одессе суд приговорил 22-летнего Николая Тарасова к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Даши Лукьяненко.

Также мужчина обязан выплатить семье убитой 800 тысяч гривен в качестве компенсации морального и материального ущерба. При этом на суде родители заявляли ущерб 100 млн гривен, передает 048.ua.

Также Тарасов обязан возместить около 35 тысяч гривен, потраченных на похороны ребенка. Средства, потраченные на поминальный обед, около 32 тысяч грн, суд постановил не возвращать.

Кроме того, суд постановили взыскать с осужденного 117 тысяч гривен на судебные издержки, проведение экспертиз.

Тарасов приговорен к тюремному сроку с момента его задержания – июнь 2019 года. В течение месяца приговор может быть обжалован.

Отметим, что сегодня на заседании суда Тарасов пытался покончить с собой – порезал горло.

Напомним, что 11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Девочка отправилась на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Волонтеры и полиция несколько дней искали ребенка, но нашли мертвым 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед семьи Лукьяненко Николай Тарасов.

Его родители утверждали, якобы не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Однако односельчане устроили им травлю из-за преступления парня.

Позже Тарасов уже заявил о своей невиновности. По его словам, он признался в убийстве девочки "под пытками полиции".

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