У военного самолета США отказал двигатель над Украиной. Фото и подробности ЧП
Самолет вылетел с американской базы в Германии
Один из двигателей отказал во время полета
Борт приземлился в одесском аэропорту
Американский Военно-транспортный самолет C-130 Hercules совершил аварийную посадку в Одессе.
У самолета отказал один из двигателей, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что борт вылетел в Одессу с американской базы "Рамштайн" в Германии.
"В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы", – сказано в сообщении.
Издание пишет, что самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии.
В связи с этим на борт нанесли так называемые "полосы вторжения" – белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, с которого парашютисты десантировались на территорию Франции.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Чугуеве Харьковской области при заходе на посадку разбился Ан-26 ВСУ с курсантами. 25 человек погибли на месте, один умер в больнице, еще один выжил.