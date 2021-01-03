Сын экс-полицейского устроил пьяное ДТП и пытался скрыться с телом в багажнике – СМИ

В Одесской области водитель Mercedes-Benz сбил 33-летнего велосипедиста, который погиб на месте происшествия. Виновник аварии, которым якобы оказался пьяный сын бывшего сотрудника полиции, пытался скрыться с места ДТП с телом сбитого мужчины в багажнике.

Авария произошла около 21:00 в субботу, 2 января, в поселке Большая Михайловка Раздельнянского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, 30-летний водитель иномарки, не будучи внимательным за рулем и не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении.

Родственники погибшего местного жителя отмечают, что в тот трагический день он на велосипеде поехал по подгузники для своего 10-месячного сына. Именно они говорят, что за рулем автомобиля, под колесами которого оказался мужчина, был сын экс-копа.

По их словам, в момент, когда он клал тело велосипедиста в багажник своего авто, его увидела женщина, которая живет неподалеку. Она начала кричать. Водитель же быстро сел в авто и стал убегать, однако уже через километр устроил новую ДТП – врезался автомобилем в столбик моста.

"После того выбросил тело на обочину, а сам начал биться головой – будто бы они оба ехали в автомобиле и вместе попали в аварию", – рассказала родственница погибшего Валентина, передает ТСН.

Правоохранители задержали виновника аварии, сейчас он находится под стражей. В полиции отмечают, что у него взяли на исследование образцы биоматериалов – предварительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января на автодороге Киев – Чоп во Львовской области BMW влетел в Mercedes Sprinter с людьми в салоне. В результате ДТП травмы получил водитель авто и восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых есть несовершеннолетние.