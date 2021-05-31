Стерненко оправдали по делу '300 гривен': все детали

Апелляционный суд Одессы оправдал экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в деле о разбое с вымогательством "300 гривен". В то же время его и соратника Руслана Демчука признали виновными в похищении депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Речь идет о статье 146 УКУ, по которой Стерненко ранее приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества – ее применять не будут, так как сплыли сроки давности. Решающее заседание состоялось в понедельник, 31 мая. Трансляция была доступна онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним: в 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого тот отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет. Следственные действия проводились на основании заявления Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн. После обыска на тот момент лидеру "ПС" сообщили о подозрении в похищении человека и отправили в СИЗО, из которого он вскоре вышел под залог. А уже потом его обвинили также в незаконном хранении оружия.

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Так, на этом заседании Одесского апелляционного суда Стерненко оправдали по ст. 187 УКУ относительно указанных "300 гривен". В частности, судья заявил, что обвинение не было доказано.

Кроме этого, суд признал, что "пострадавший" бывший депутат Коминтерновского райсовета Одесской области Сергей Щербич менял свои показания в деле, во время его рассмотрения в судах первой и второй инстанций. В частности, о месте, времени и обстоятельствах преступления.

В выводах, которые зачитал судья, говорилось:

"суд отметил, что потерпевший заявил, якобы причиной нападения была его деятельность, но какая именно, он не уточнил";

"суд установил, что у обвиняемых не было мотива грабить потерпевшего Щербича, и что ему вернули два его телефона";

"Щербич менял показания и не смог объяснить противоречия";

"обвиняемые сидели на передних сиденьях авто, поэтому они Щербича не грабили";

"имуществом могли завладеть неустановленные лица, которые находились на заднем сиденье автомобиля и обыскивали потерпевшего".

Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ждем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы", – прокомментировал это обвиняемый в своем Telegram-канале.

В дальнейшем судьи отметили в вердикте, что обвинение Стерненко по ст. 146 УК (похищение человека и незаконное лишение свободы) подтверждается, и тут же подчеркнули, что "по этой статье уже истек срок давности и она неприменима".

"146 статью отношении меня и Демчука оставляют, хотя сроки давности по привлечению по ней прошли. Обвинение основывается на показаниях "потерпевшего", которые этим же судом были признаны противоречивыми", – добавил Стерненко.

Напомним: Стерненко, которого ранее приговорили к заключению, отвергает все обвинения в этом деле и настаивает на политической мотивированности дела. Такую же позицию высказывает и Демчук.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

19 марта Приморский районный суд Одессы оставил под стражей Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".