Как выглядит СИЗО, в котором находится Стерненко. Фото

Активист Сергей Стерненко был осужден на семь лет колонии и сейчас находится в одесском следственном изоляторе.

OBOZREVATEL решил рассказать о СИЗО, в котором находится осужденный, опубликовав соответствующие фото. Отметим, что раннее адвокаты подали заявление, чтобы перевести осужденного из Одессы в Киев. При этом глава СИЗО Сергей Чишкала сказал, что на рассмотрение заявления у них есть три дня, то есть до 26 февраля.

Добавим, что вечером 23 февраля около здания одесского СИЗО на Люстдорфской дороге активисты устроили протест в поддержку Стерненко. Митингующие жгли файеры и рисовали трафареты с портретами украинца.

В январе 2020 года министр юстиции Денис Малюська посетил СИЗО в Одессе, где рассказал о проблемах учреждения.

"Здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, оставляют желать лучшего… Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике", – отмечал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР обнаружило в СИЗО Одессы "камеру пыток".