В Одессе накажут начальника СИЗО, который после пьяного вождения пытался справить нужду на копов. Фото и видео

Малиновский районный суд Одессы вынес решение по делу начальника местного следственного изолятора Сергея Чишкала, который после задержания за пьяное вождение буянил, пытался сбежать от полиции и справить нужду на копа. Мужчина был признан виновным и должен заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен, на год остаться без права управлять машиной, а также выполнить 60 часов общественных работ.

Как сообщила "Думская" 15 июня, начальника Одесского СИЗО признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции. Речь идет о ст. 130, 173 и 185 КУоАП Украины.

Журналисты предположили, что в качестве наказания за хулиганство и сопротивление патрульным (60 часов общественных работ) мужчину могут заставить мести улицы.

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Известно, что мужчину поймали пьяным за рулем 6 марта. Как рассказал источник издания в полиции, полковник "начал праздновать Международный женский день заранее" и решил после посиделок в ресторане решил куда-то поехать на своей Тойота FJ CRUISER.

"Машина была остановлена патрульными, но полковник попытался сбежать. После того как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду. Был задержан. В райотделе снова начал буянить и ударил полицейского ногой", – отметил источник "Думской".

Чишкалу назначили начальником СИЗО в прошлом году. До этого он возглавлял оперативную часть изолятора

Напомним:

8 июня в Одессе водитель внедорожника Range Rover сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе, когда та пересекала дорогу на зеленый свет светофора.

Адвокат семьи пострадавшей заявил, что в аварии участвовал известный бизнесмен, владелец гостиницы "Одесский дворик" Геннадий Коган.

Как писал OBOZREVATEL, 14 июня в Винницкой области пьяный полицейский устроил ДТП – слетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии одна пассажирка легкового авто погибла, еще трое – пострадали.