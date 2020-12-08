Экс-полицейская раскрыла новые факты об издевательствах над детьми в приюте в Одессе

В Центре социально-психологической реабилитации детей в Одессе (ранее – "Свитанок") избивали воспитанников и издевались над ними, а одна из воспитателей перед сном душила ребенка, садясь на него, из-за чего мальчик терял сознание.

Об этом на своей странице в Facebook заявила активистка Зоя Мельник, бывшая полицейская. Она рассказала о случае одной трудной семьи, дети из которой ранее попали в этот центр.

Мельник сообщила, что сама занималась этим делом, установила, что в семье было зафиксированное домашнее насилие, а мать страдала наркозависимостью.

Дети жили в доме без света и отопления, вместо окон там были полиэтиленовые мешки. Кроме того, несовершеннолетние были голодными.

"Единственный, кто помогал детям выжить, – бабушка, которая приходила их кормить", – рассказала Мельник. Она призналась, что тогда думала, что ребятам будет лучше в социальном учреждении.

"Лишь спустя два года, от уже других воспитанников этого ЦСПРД, я узнала, как девятилетнего мальчика Эльдара воспитатель "укладывала спать", садясь задницей на лицо. Мальчик задыхался, она приводила в его чувства, садилась опять. Девочек закрывали в изолятор, таскали за волосы, били головой об стенку", – написала активистка.

По ее словам, уголовное производство против этого центра закрыли, якобы этому "поспособствовало" руководство ЦСПРД. Директор этого центра должности не лишилась и работает до сих пор.

Мельник рассказала, что сейчас эти дети проживают с бабушкой. Самая старшая, 17-летняя, беременна и скоро родит.

Напомним:

Бывшая полицейская Зоя Мельник ранее рассказала об издевательствах над детьми в "Свитанке". Несовершеннолетних заставляли жевать презерватив и били шокерами.

Проверка нашла в учреждении серьезные нарушения в условиях содержания детей и определила их состояние как критическое.

За скандальный приют взялась прокуратура, которая открыла несколько уголовных производств, в частности, по фактам пыток детей.

Воспитанница реабилитационного центра "Свитанок" рассказала, как издевались над детьми и доводили до самоубийства.

В феврале 2020 года охранника Николая Дмитрука, обвиняемого в пытках детей в Центре социально-психологической реабилитации, приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре полиция установила, что четверо девочек-подростков и семилетний мальчик жили в доме с горами мусора. Хлам в здание тащила мать несовершеннолетних.