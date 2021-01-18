Пожар в одесской гостинице: количество жертв увеличилось

В Одессе на улице Посмитного 10/12 в результате пожара трехэтажного дома, где находится гостиница, погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, еще два человека – пострадали, их отправили в больницу. Отмечается, что произошло возгорание третьего этажа и самой крыши.

Спасатели добавили, что к тушению привлекалось 60 человек и 12 ед. техники ГСЧС.

Напомним, что вечером 17 января в Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором находится отель.

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