Пожар в одесской гостинице: количество жертв увеличилось
В Одессе на улице Посмитного 10/12 в результате пожара трехэтажного дома, где находится гостиница, погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций, еще два человека – пострадали, их отправили в больницу. Отмечается, что произошло возгорание третьего этажа и самой крыши.
Спасатели добавили, что к тушению привлекалось 60 человек и 12 ед. техники ГСЧС.
Напомним, что вечером 17 января в Одессе загорелся трехэтажный дом, в котором находится отель.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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