Появилось видео с места смерти внука Филимонова: врачи пытались реанимировать его 45 минут

В украинских соцсетях распространили видео того, как в Одессе медики пытались спасти 15-летнего подростка, которому стало плохо во время игры в баскетбол. К сожалению, он умер, как известно, это Эван Григор – внук одесского юмориста и депутата горсовета Олега Филимонова.

Трагический случай с ним произошел в воскресенье, 30 мая. Кадры с места происшествия опубликовали в местном Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На ролике, снятом издалека видно, что парень лежит на баскетбольной площадке и медик скорой помощи делает ему массаж сердца. Вокруг собрались подростки, которые наблюдали за происходящим.

Видео дня

События развивались возле школы №84 в микрорайоне "Таирово" (улица Академика Глушко) вечером в воскресенье. Очевидцы, которые прислали видео, сначала не знали, кем именно был тот, кого в течение 45 минут пытались спасти медики.

О том, что это 15-летний Эван Григор, написал в день трагедии его дедушка. Предварительно, у парня произошла остановка сердца. Он потерял сознание и так и не пришел в себя.

31 мая 69-летний Олег Филимонов, который является главой фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете, прокомментировал изданию "Сегодня" внезапную смерть внука.

"Сейчас идет вскрытие. Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому что был высоким", – рассказал он.

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