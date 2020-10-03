Порезавший себя на Одещине школьник оставил записки: родные обвинили учителя в многолетней травле

Десятиклассник, который порезал себе горло в килийском лицее №3 в Одесской области, оставил две записки.

Родные подростка обвинили учителя химии в том, что тот обзывал школьника на протяжение многих лет, пишет ТСН.

По словам начальника отдела образования Килийской ОТО Сергея Мергута, в первой записке были общие фразы, а во второй ученик писал о проблемах с предметом.

Глава ОТО Павел Бойченко добавил, что одна из версий следствия: атмосфера, созданная учителем в классе. "Учитель неправ однозначно, но не только в этом ситуация", – считает он.

Родные пострадавшего рассказали, что у подростка давно начались проблемы с учителем химии. Сестра отметила, что предмет не давался парню, а учитель только высмеивал его.

"Говорил, что тебе в 10-й класс не нужно идти, что вот такой ты глупый, тупой, зачем ты вообще заходишь в класс, если ничего не понимаешь. Брат говорил, я сидел и каждый раз знал, что он сейчас обратится ко мне и у меня каждый раз что-то внутри подпрыгивало", – сказала Олеся.

По ее словам, мать неоднократно жаловалась и классному руководителю, и директору. В школе при этом говорят, что нареканий на учителя не было.

Однако другие родители на школьном дворе рассказали журналистам, что проблемы с учителем химии были не только у пострадавшего.

Полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства.

Сам подросток еще в больнице, в хирургическом отделении. Ему успешно провели операцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел в лицее № 3 города Килия Одесской области. ученик десятого класса вышел с уроков в коридор и полоснул себя ножом по горлу. Учителя и медики оперативно оказали ему помощь.