Подозреваемый признался в убийстве девушки-бариста в Одессе, потому что "было такое состояние души"

Задержанный по подозрению в убийстве девушки-бариста в одесском кафе признался в совершении преступления.

На суде по избранию меры пресечения он сказал, что у него было "такое состояние души", сообщает местный "7 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина рассказал, что почти не помнит тот день. Также он не может объяснить, почему взял нож, ворвался в заведение и убил девушку. По словам подозреваемого, у него "просто было такое состояние души".

Он также отметил, что раскаивается и полностью признает свою вину.

В итоге мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца (до 29 декабря) без права внесения залога.

Также телеканал отмечает, что в 2007 году он уже был осужден на три года за хулиганство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 47-летний мужчина зарезал девушку-бариста 31 октября. Инцидент произошел в одесской кофейне Black Milk, расположенной на улице Базарной, 50.