Под Одессой расстреляли криминального авторитета: СМИ назвали имя

В городе Рени Одесской области якобы застрелили криминального авторитета Василия Паниогло. Он получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы.

Об этом пишет "Страна" с ссылкой на источники. Как сообщается, инцидент произошел в понедельник, 7 июня, в гостинице "Парма".

"В 17:01 поступило сообщение из службы 102 о том, что в 16:30 в гостинице "Парма" получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы Паниогло Василий Григорьевич. Он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Однако через час в больнице сообщили о его смерти", – сказано в сообщении.

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Как уточнило издание, Паниогло якобы входил в организованную преступную группировку (ОПГ) Олега Попеску по кличке Румын. Она, как сказано в материале, с 2000-х контролирует Придунавье.

"Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет из Молдавии в Украину и из Украины в Румынию, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве после разбойного нападения задержали трех преступников. Среди них оказался бывший правоохранитель, сотрудник уголовного розыска, и криминальный авторитет "Буба".