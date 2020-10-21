Под Одессой взорвали авто кандидата в депутаты: машина – "в решето", мужчина получил ранение. Видео

На кандидата в депутаты от "Батьківщини" и директора охранного агентства "Самсон" Андрея Бабенко совершили покушение.

В среду, 21 октября, на трассе в районе автозаправки у села Курган Одесской области на ходу взорвали машину мужчины, сообщает "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца страницы).

Известно, что сработало взрывное устройство небольшой мощности, которое заранее установили возле дороги. В качестве поражающего элемента были металлические шарики. Один из них попал в голову Бабенко.

По информации издания, кандидат в депутаты находится в частной клинике в тяжелом состоянии с ранением головы. Его начали готовить к операции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье мужчина выстрелил из винтовки по автомобилю кандидата в депутаты городского совета и сбежал, но правоохранителям удалось найти нарушителя.