Под Одессой водитель вылетел на встречную и устроил ДТП: есть жертвы. Фото

Поздно вечером 11 ноября на трассе Одесса-Рени между селами Баштановка и Спасское 40-летний водитель Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet под управлением 49-летней женщины.

Оба водителя погибли на месте. Пострадавшую пассажирку Chevrolet каретой скорой помощи доставили в районную больницу, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одеской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали с травмами головы и переломом ноги.

По предварительной информации, водитель Peugeot не справился с управлением автомобилем.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе 10 ноября на проспекте Небесной Сотни авто влетело в людей на остановке. Четыре человека пострадали. Очевидцы сообщили, что машина на большой скорости врезалась в остановку общественного транспорта в районе "Ситицентра".