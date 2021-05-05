Под Одессой сгорел пассажирский автобус. Видео

В среду, 5 мая, на трассе Одесса – Киев сгорел двухъярусный пассажирский автобус.

Как сообщает "7 канал", происшествие случилось недалеко от пгт Ширяево. Информация о пострадавших не поступала.

Пользователь Facebook Евгений Гомонюк в сети написал, что загорелся пассажирский автобус Ecolines.

"Люди не пострадали. Водители оперативно эвакуировали людей, пытались тушить пламя огнетушителями (в том числе теми, что предоставили другие водители легковых авто), даже успели спасти какие-то личные вещи пассажиров", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного во время движения загорелся микроавтобус.

Также в столице на проспекте Правды загорелся автобус, следовавший по маршруту №102.