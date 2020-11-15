Под Одессой произошло смертельное ДТП: двое погибших и трое раненых. Фото

В Одесской области в результате столкновения Mercedes Sprinter с Toyota Hiac один человек погиб на месте ДТП, еще пятеро были госпитализированы, где один из пострадавших тоже умер от полученных травм.

Авария произошла 15 ноября примерно в 05:30 на 68 километре трассы Одесса – Рени. Об этом сообщает Белгород-Днестровский отдел полиции на официальном сайте ГУ ЧП в Одесской области.

По предварительной информации, "Мерседес", который двигался из города Белгород-Днестровский до села Староказачье, не предоставил преимущества в движении "Тойоте", которой управлял 23-летний мужчина.

В ДТП пассажир последнего авто скончался на месте. Других пострадавших – двух водителей и трех пассажиров транспортных средств было доставлено в районную больницу.

"Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек", – информируют правоохранители.

Отмечается, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства смертельной аварии. Также решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 10 ноября в Васильковском районе Киевской области произошло лобовое ДТП с последующим возгоранием. В результате столкновения на Одесской трассе погибли два человека, а авто сгорели дотла.