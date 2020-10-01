Под Одессой подросток бросился под поезд

Вблизи станции Выгода Белгородского района Одесской области 16-летний парень умер под колесами поезда.

Правоохранители установили, что парень покончил жизнь самоубийством. Он скончался на месте происшествия, сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в области.

"Предварительно установлено, что житель села Выгода лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что погибший имел проблемы со здоровьем, в связи с чем высказывал намерения покончить с жизнью.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Килии Одесской области ученик десятого класса лицея №3 умышленно порезал горло ножом в коридоре школы. Подросток выжил.