Под Одессой из тонущего судна разлились нефтепродукты

В Одесской области 26 ноября днем начал тонуть бускир "Аметист", который принадлежит Морской поисково-спасательной службе (МПСС). Вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов.

Как сообщает "Думская", судно находится на стоянке в поселке Александровка возле Черноморска.

По словам сотрудников МПСС, они пытаются откачать воду из отсеков, но пока устранить аварию не удалось.

Спасатели уточнили, что из судна несколько лет подряд крали металл: снимали водонепроницаемые двери и переборки.

Буксир "Аметист" был построен в 1977 году, однако не был введен в эксплуатацию. Все это время судно находилось на балансе поисково-спасательной службы.

Его длина составляет 58 м, а ширина – 12,6 м. Водоизмещение буксира 1 670 тонн. Он способен развивать скорость 13,5 узлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, у одесского пляжа "Дельфин" 21 ноября 2019 года затонул танкер "Делфи". В результате катастрофы произошел разлив нефти.

Судно подняли только 26 августа 2020 года.