Под Одессой 12-летний мальчик утонул, прыгнув в реку. Фото 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
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Ребенок погиб в воде

В Одесской области во вторник, 25 мая, 12-летний мальчик утонул в реке. Туда он пришел вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-сверстником.

Как сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области, инцидент случился около 16:00 в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, ребенок пришел купаться на реку, которая находится возле его села. Раздевшись и оставив на берегу одежду, он прыгнул в воду и не выплыл.

"Девятилетние дети побежали домой и позвали на помощь взрослых, которые достали 12-летнего ребенка из воды и попытались его реанимировать до приезда скорой помощи, но безрезультатно", – сообщили копы.

На место происшествия вызвали полицию. Предварительный осмотр судебно-медицинского эксперта показал, что смерть 12-летнего наступила в результате асфиксии (удушья) из-за попадания воды в дыхательные пути. Для установления окончательной причины тело направлено на экспертизу.

Местные жители рассказали правоохранителям, что около года назад участок водоема, где произошла трагедия, искусственно увеличивали.

Участок, где погиб подросток

"Окончательные обстоятельства, которые привели к гибели подростка, будут устанавливаться в ходе расследования", – сказано в сообщении.

Сведения о несчастном случае внесут в Единый реестр досудебных расследований по квалификации, предусмотренной ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.

Осторожно, фотография 18+!

Тело ребенка достали из реки

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине с начала 2021 года на водоемах и реках погибли 310 человек, из них 16 – дети. Только лишь в мае утонули 69 взрослых и 5 несовершеннолетних. Почему украинцы гибнут на воде и как сохранить себе жизнь – читайте в нашем материале.

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