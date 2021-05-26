Под Одессой 12-летний мальчик утонул, прыгнув в реку. Фото 18+

В Одесской области во вторник, 25 мая, 12-летний мальчик утонул в реке. Туда он пришел вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-сверстником.

Как сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области, инцидент случился около 16:00 в Белгород-Днестровском районе.

По предварительным данным, ребенок пришел купаться на реку, которая находится возле его села. Раздевшись и оставив на берегу одежду, он прыгнул в воду и не выплыл.

"Девятилетние дети побежали домой и позвали на помощь взрослых, которые достали 12-летнего ребенка из воды и попытались его реанимировать до приезда скорой помощи, но безрезультатно", – сообщили копы.

На место происшествия вызвали полицию. Предварительный осмотр судебно-медицинского эксперта показал, что смерть 12-летнего наступила в результате асфиксии (удушья) из-за попадания воды в дыхательные пути. Для установления окончательной причины тело направлено на экспертизу.

Местные жители рассказали правоохранителям, что около года назад участок водоема, где произошла трагедия, искусственно увеличивали.

"Окончательные обстоятельства, которые привели к гибели подростка, будут устанавливаться в ходе расследования", – сказано в сообщении.

Сведения о несчастном случае внесут в Единый реестр досудебных расследований по квалификации, предусмотренной ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине с начала 2021 года на водоемах и реках погибли 310 человек, из них 16 – дети. Только лишь в мае утонули 69 взрослых и 5 несовершеннолетних. Почему украинцы гибнут на воде и как сохранить себе жизнь – читайте в нашем материале.