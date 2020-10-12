Одесситы вышли на протест из-за громких посиделок в ресторане. Фото и видео

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Происшествия
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Одесситы вышли на протест из-за громких посиделок в ресторане. Фото и видео

В Одессе жители домов №7-9 по переулку Маяковского устроили акцию протеста из-за громких посиделок в ресторане гостиницы "Брик".

В понедельник, 12 октября, протестующие на 10 минут перекрыли улицу Преображенскую, передает "Думская".

Дети не высыпаются из-за посиделок в ресторане отеля "Брик".
Одесситы перекрыли Преображенскую из-за громкой музыки в "Закате".

По словам жительницы дома №9 Ольги Малаховой, из-за громкой музыки ресторана "Закат", расположенного на мансардном этаже, дети не высыпаются и засыпают на уроках. Жалобы в полицию и мэрию также результата не принесли.

В администрации гостиницы прокомментировать инцидент отказались, запретив журналистам проводить съемку.

"Закат" находится на мансардном этаже отеля
В "Брике" отказались комментировать инцидент

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области протестующие перекрывали кишиневскую трассу. Люди требовали от власти проведения дорожно-ремонтных работ.

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