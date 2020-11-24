В Одессе пассажиры трамвая накинулись на пенсионерку с угрозами из-за украинского языка. Видео 18+

В общественном транспорте в Одессе пассажиры устроили матерный скандал из-за языка.

Видео "разборок" во вторник, 24 ноября, опубликовал местный Telegram-канал "Х**вая Одесса". Когда именно были сделаны кадры, не уточняется (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По данным Telegram-сообщества, инцидент случился в трамвае маршрута № 5. "Бабуля заставляла всех говорить на украинском языке, но люди дали отпор", – пошутили авторы канала.

Начало ссоры на запись очевидца не попало, поэтому неизвестно, как начался скандал.

На видео видно пожилую женщину в маске, которая сидела возле окна. Ее "оппонентка" заявила, что "не хочет на украинском говорить".

"Не хочешь, падло? Сдохнешь, с**а, до вечера!" – ответила женщина.

"Я не хочу, а ты "балакай", – продолжила пассажирка. Пожилая женщина ей ответила, что она "розмовляє". После этих слов к ней подошел мужчина в сером пальто и начал угрожать и грубить.

"В тюрьму хочешь? Я тебе устрою сейчас!.. Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!" – кричал мужчина. На женщину начала "нападать" еще одна пассажирка, сказав: "Выбросить ее надо отсюда".

Мужчина в пальто также грозился выбросить женщину из трамвая и "посадить ее на баланду", заявив, что "он и есть полиция".

Источник ролика – Telegram-канал "Х**вая Одесса":

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Славянске (Донецкая область) в одной из городских маршруток произошел скандал. Там устроили травлю женщине, которая на украинском языке сделала замечание одному из пассажиров за неправильное ношение маски.