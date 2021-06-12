Одесса ушла под воду после сильного ливня. Фото и видео

В Одессе в субботу, 12 июня, прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило ряд улиц в центре города.

Как сообщают местные Telegram-каналы, за 15 минут выпало около 28 миллиметров осадков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ливневки не справились с такой нагрузкой из-за чего затопило Балковскую, Среднефонтанскую, Приморскую, Мельницкую и еще несколько центральных улиц. Городские власти вывели на дороги коммунальную технику, чтобы откачивать воду.

Местные жители поделились фото и видео последствий дождя в сети. На снимках видно, что машины буквально плавают по дорогам.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Изюм Харьковской области ливень полностью смыл асфальт. В то же время в Днепре выпал град размером с оливку.