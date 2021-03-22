В Одессе во время тушения пожара погиб 48-летний спасатель. Фото
В Одессе в понедельник, 22 марта, в результате ликвидации пожара в жилом доме умер спасатель Сергей Гринько.
48-летний мужчина был командиром отделения 8-й пожарно-спасательной части Одессы. Об этом сообщается на Facebook-странице регионального управления ГСЧС.
Как проинформировала пресс-служба, возгорание случилось в двухэтажном жилом доме на улице Магистральной, 59 на площади 120 кв. м. Огонь ликвидировали в 13:52.
Во время работы на месте ЧП пожарному стало плохо, он обратился к медикам скорой помощи и вскоре умер в их машине. Причины смерти спасателя устанавливаются.
Местное издание "Думская" со ссылкой на знакомых умершего пишет, что сотрудник ГСЧС, предварительно, во время тушения пожара упал с крыши двухэтажного дома. Он якобы скончался от полученных травм.
У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.
В ГСЧС также рассказали, что Гринько проработал в ведомстве почти 23 года.
Руководство областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выразило соболезнования родным и близким погибшего.
Видео пожара в доме на Магистральной:
Как ранее писал OBOZREVATEL, в городе Вишневое под Киевом вечером в воскресенье, 21 марта, взорвался и сгорел дотла маршрутный автобус.