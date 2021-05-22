В Одессе полицейский ради "воспитания" заковал в наручники и избил 17-летнего парня. Фото
Одесского патрульного заподозрили в избиении 17-летнего парня. Предварительно, он без каких либо причин остановил его на улице города и нанес телесные повреждения.
Инспектора патрульной полиции Одесской области будут судить. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований на официальном сайте. Там также показали фото потерпевшего несовершеннолетнего.
Известно, что травмы получил житель Одессы. Коп якобы ради "воспитания" заковал подростка в наручники, после чего несколько раз ударил кулаком в лицо. Где именно это происходило, не уточняется.
В итоге парень попал в больницу с закрытым переломом костей носа.
Действия полицейского квалифицировали по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Если вину правоохранителя докажут в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
в Днепре 17 мая старший сержант патрульной полиции Максим Колыняк заявил, что в здании местного отделения его избили трое правоохранителей. Потерпевший уверяет, что коллеги применили силу против него якобы для того, чтобы воспрепятствовать поездке в Киев. Там коп собирался рассказать о нарушениях и коррупции в правоохранительных органах.
Заместитель начальника управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк подтвердил, что участвовал в потасовке в отделении со старшим сержантом. В то же время он заявил, что не бил подчиненного, а конфликт начался из-за мобильного телефона.
21 мая стало известно, что коп был уволен с должности задним числом – 14 мая.