В Одессе полицейский ради "воспитания" заковал в наручники и избил 17-летнего парня. Фото

Одесского патрульного заподозрили в избиении 17-летнего парня. Предварительно, он без каких либо причин остановил его на улице города и нанес телесные повреждения.

Инспектора патрульной полиции Одесской области будут судить. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований на официальном сайте. Там также показали фото потерпевшего несовершеннолетнего.

Известно, что травмы получил житель Одессы. Коп якобы ради "воспитания" заковал подростка в наручники, после чего несколько раз ударил кулаком в лицо. Где именно это происходило, не уточняется.

В итоге парень попал в больницу с закрытым переломом костей носа.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий). Если вину правоохранителя докажут в суде, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Днепре 17 мая старший сержант патрульной полиции Максим Колыняк заявил, что в здании местного отделения его избили трое правоохранителей. Потерпевший уверяет, что коллеги применили силу против него якобы для того, чтобы воспрепятствовать поездке в Киев. Там коп собирался рассказать о нарушениях и коррупции в правоохранительных органах.