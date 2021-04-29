Под Одессой поймали группировку из семи "лидеров криминалитета". Фото и видео
В Одесской области задержали семь человек, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба местного ГУ Национальной полиции на официальном сайте. Уточняется, что в четверг, 29 апреля, в городе Беляевка по местам проживания фигурантов правоохранители провели обыски (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
У семи правонарушителей копы обнаружили:
наркотические вещества;
ювелирные украшения;
мобильные терминалы, которые использовались при совершении преступлений;
другие вещественные доказательства.
"Они (подозреваемые, – ред.) позиционировали себя как представители известных лидеров криминалитета и пытались влиять на криминогенную ситуацию в районе", – сказано в сообщении.
Помимо этого установлено, что некоторые из фигурантов ранее уже имели проблемы с законом за совершение краж, хулиганских действий с использованием оружия, причинение телесных повреждений.
Добавим, обыски провели сотрудники Следственного управления ГУНП, Управления уголовного розыска и Одесского районного управления полиции № 2 при силовой поддержке батальона полиции особого назначения.
Видео задержаний вероятных злоумышленников:
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