Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко порезал себе горло в суде. Видео
В Одесской области 20 января 22-летний Николай Тарасов, обвиняемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, порезал себе горло прямо в зале Раздельнянского райсуда.
Он несколько раз полоснул себя по шее острым предметом, сообщает "Одесса online", ему оказали медицинскую помощь. Из-за инцидента заседание, на котором подозреваемому должны были вынести приговор, было сорвано (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что в начале слушаний Тарасов заявил, что он не убивал девочку, а дело против него якобы сфабриковано правоохранителями.
"Сегодня мое последнее слово. И я поставлю точку. Не вы, а я", – предупредил он, а после этого взялся "резать" себе горло острым предметом.
К нему тут же бросились полицейские, на место также прибыли медики, оказав ему помощь в зале суда.
Всех людей заставили покинуть судебное заседание. Хотя вскоре выяснилось, что Тарасов только поцарапал себя, не нанеся никаких серьезных травм.
Внимание! Видео 18+ содержит сцены насилия и не рекомендуется для просмотра восприимчивым людям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Девочка отправилась на занятия по танцам, но туда так и не дошла.
Волонтеры и полиция несколько дней искали ребенка, но нашли мертвым 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории соседского дома. В этом преступлении признался 22-летний сосед семьи Лукьяненко Николай Тарасов.
Его родители утверждали, якобы не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи. Однако односельчане устроили им травлю из-за преступления парня.
Позже Тарасов уже заявил о своей невиновности. По его словам, он признался в убийстве девочки "под пытками полиции".
В январе 2020 года в администрации СИЗО сообщили, что Тарасову угрожает опасность со стороны других заключенных.
В родном селе Ивановка убитой девочке поставили памятник в виде ангела.
В начале февраля адвокат Николая Тарасова отказался его защищать.
А в июне 2019 года Раздельнянский райсуд Одесщины продлил ему арест.