Обвиняемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко порезал себе горло в суде. Видео

В Одесской области 20 января 22-летний Николай Тарасов, обвиняемый в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, порезал себе горло прямо в зале Раздельнянского райсуда.

Он несколько раз полоснул себя по шее острым предметом, сообщает "Одесса online", ему оказали медицинскую помощь. Из-за инцидента заседание, на котором подозреваемому должны были вынести приговор, было сорвано (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в начале слушаний Тарасов заявил, что он не убивал девочку, а дело против него якобы сфабриковано правоохранителями.

"Сегодня мое последнее слово. И я поставлю точку. Не вы, а я", – предупредил он, а после этого взялся "резать" себе горло острым предметом.

К нему тут же бросились полицейские, на место также прибыли медики, оказав ему помощь в зале суда.

Всех людей заставили покинуть судебное заседание. Хотя вскоре выяснилось, что Тарасов только поцарапал себя, не нанеся никаких серьезных травм.

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