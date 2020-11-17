Названы самые резонансные дела СБУ в Одесской области первой половины ноября

Недопущение фальсификации выборов мэра Одессы, сообщение о подозрении одному из главарей террористов "МГБ ДНР", задержание чиновников и полицейских на взятках – вот чем занималось Управление СБУ в Одесской области в этом месяце.

Предотвращение коррупционного назначения на руководящую должность в Минобороны

Оперативники спецслужбы установили, что киевлянка "подбирала" кандидатов на работу в Главное управление имущества и ресурсов Минобороны Украины.

За 60 тыс долларов она предложила возглавить центральный орган управления ведомства бывшему директору одного из госпредприятий. "Решить вопрос" обещала через сообщников в Минобороны и Минюсте.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Одессе при получении "аванса" – 5000 долларов. Продолжаются следственные действия.

Взятка руководства Южного межрегионального управления Минюста

Коррупционерами оказались начальник одного из городских отделов Государственной исполнительной службы Южного межрегионального управления Минюста и его подчиненный. Чиновники требовали деньги с местного жителя.

Вместо этого они обещали мужчине снять арест с его автомобиля. Он должен был передать средства под видом документов через почтовый ящик отдела исполнительной службы.

Правоохранители задержали подозреваемых чиновников на рабочем месте, когда они получили всю сумму взятки.

Сообщение о подозрении одному из главарей террористов так называемого "МГБ ДНР"

СБУ разоблачила одного из руководителей так называемого Министерства государственной безопасности "ДНР". Его подозревают в преследовании украинцев на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Правоохранители выяснили, что в 2014 году мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Боевики назначили его заместителем начальника управления "МГБ ДНР". Подозреваемый давал указания о незаконных задержаниях и заключении украинцев. Кроме того, лично допрашивал пленных и проводил над ними пытки.

Сейчас фигурант скрывается в Донецкой области. Продолжается досудебное расследование.

Противодействие массовой фальсификации выборов мэра Одессы

Оперативники спецслужбы обнаружили поддельную избирательную документацию, которую планировали использовать во время голосования во втором туре выборов городского головы.

СБУ обыскала "общественную приемную", что использовал один из общественно-политических деятелей. Там нашли сотни поддельных бюллетеней. Продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают лица, причастные к незаконной избирательной схеме.

Разоблачение на коррупции руководителя подразделения райотдела полиции

Заместитель начальника сектора превенции систематически требовал взятки от предпринимателей, занимающихся грузовыми перевозками.

Вместо этого полицейский обещал не препятствовать ведению бизнеса. Благодаря этой схеме ежемесячно подозреваемый "зарабатывал" в среднем 100 000 гривен.

Полицейского задержали "на горячем" – при получении 40 000 гривен взятки на одной из улиц Одессы. Продолжаются следственные действия. Устанавливаются лица, которые, возможно, причастны к незаконной деятельности.