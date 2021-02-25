НАБУ проводит обыски в здании Одесского горсовета – СМИ

В Одессе в здании городского совета проходят обыски рабочих кабинетов вице-мэров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги.

Также обыск проводят у начальника одесской Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Александра Авдеева, передает "Думская".

Отмечается, что следственные действия проводят детективы Национального антикоррупционного бюро. Помимо горсовета обыски проходят и в домах чиновников.

При этом в рамках какого уголовного производства проводятся обыски – неизвестно.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводят следственные действия, в том числе обыски, в рамках расследования фактов возможных злоупотреблений, к которым могут быть причастны должностные лица", – сообщил ТСН в территориальном отделении НАБУ.

Другие подробности в бюро раскрывать не стали, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ завершило расследование по тайному имуществу мэра Одессы Геннадия Труханова.