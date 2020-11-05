На трассе Одесса – Киев столкнулись грузовик и автобус: образовалась огромная пробка. Фото и видео

На трассе Одесса – Киев 5 ноября произошло крупное ДТП с участием грузовика и автобуса.

Авария случилась недалеко от села Ревова Одесской области, сообщил на своей странице в Facebook журналист Родион Шовкошитный (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

От столкновения автобус перевернулся, а фура вылетела с трассы.

В результате ДТП перекрыта вся дорога, образовалась огромная пробка.

"Одесская трасса, 5 км в Ревова. Фура и автобус и еще кто-то. Перекрыта полностью вся дорога и даже одна полоса встречки. Пробка огромная", – написал журналист.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве фура въехала в бригаду дорожников, которые работали на Северном мосту.