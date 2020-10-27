На рынке в Одессе произошла потасовка с СБУ: мужчина облил себя бензином, есть задержанные

Вечером 27 октября в Одессе вспыхнул серьезный конфликт на промтоварном рынке "Седьмой километр", когда СБУ изымала товар (ткани) у одного из продавцов.

Как пишет "Думская", представители турецкой общины пытались заблокировать работу оперативников СБУ и бойцов спецназа "Альфа", а один из граждан пытался устроить самосожжение. В итоге несколько человек задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скандал на рынке "Седьмой километр" Думская

"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь. Когда приехали журналисты и общественники, ситуация несколько стабилизировалась", – рассказал очевидец инцидента.

После попытки самосожжения мужчине стало плохо. Предпринимателя увезла скорая.

Люди собрались на рынке Думская

Очевидец добавил, что продавцы и их друзья хотели не выпускать правоохранителей из территории рынка. Они опасались, что если ткани вывезут, товар просто "растворится".

Предварительно, СБУ производила выемку товаров в рамках уголовного производства, открытого по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Они действовали на основании определения Шевченковского районного суда Киева.

На одесском рынке продавцы поспорили с СБУ Думская

"В деле фигурирует некий бизнесмен с китайским поставщиком (не турок), торгующий тюлем. В решение суда вписали еще ряд лиц, которые получают товар от того же поставщика из КНР.

Кроме того, туда попал выходец из Турецкой Республики. Последний не имеет никакого отношения к Китаю и реализует только турецкие ткани. Ранее этого человека неоднократно прессовали разные "органы", и он полагает, что речь идет о заказе", – заявляется в статье.

Место инцидента Думская

В итоге "Альфа" прорвала оцепление и вывезла товар. При этом пострадало несколько человек, пишет "Думская". Троих задержали.

Очевидцы рассказали, что в какой-то момент сотрудники спецслужбы заявили, что согласны выполнить требования и начали вроде как выгружать товар. Когда оппоненты "расслабились", бойцы запрыгнули в машины, а спецназ оттолкнул авто, которыми были заблокированы ворота. Тогда же они якобы применили силу к гражданам, которые оказывали сопротивление.

Часть СБУшников осталась на Базовой улице и продолжила изымать товар.

Журналисты заявили, что в итоге правоохранители начали действовать по процедуре и составлять описи, хотя сперва этого якобы не делалось.

Скандал на "Седьмом километре" Думская

Правоохранители на месте инцидента Думская

Правоохранители Думская

Видео с места инцидента:

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Сумщине пограничники и СБУ раскрыли две контрабандных схемы на 3 млн гривен с незаконным перемещением товаров через российско-украинскую границу.