На Одессу и Днепр обрушился мощный ливень со шквальным ветром. Видео
Во вторник, 15 июня, на Одессу обрушился мощный ливень со шквальным ветром. Больше всего досталось крупнейшему жилому району города – поселку Котовского. Непогода также наблюдалась в Днепре, где затопило улицы, а ветер повалил некоторые деревья и металлические конструкции.
Как сообщают местные Telegram-каналы, в Одессе ветер сносил торговые палатки и ломал деревья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Одно дерево упало прямо на машину, раздавив ее. Людей просили попрятать свои автомобили и не выходить из дома.
Утром ГСЧС объявила штормовое предупреждение. Как говорится на сайте службы, в южной части Украины значительные дожди; днем, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Этого же дня в городе Днепр сильные дожди привели к транспортному коллапсу и превратили улицы в каналы. Ливень затопил центральные районы всего за полчаса.
Как пишет "Днепр Оперативный", в некоторых местах машины буквально плыли по затопленным дорогам, а кое-где – не могли продолжать движение из-за воды.
Сотрудники коммунальных служб были мобилизованы в каждом районе и ликвидировали последствия бури.
Как писал OBOZREVATEL:
12 июня в Одессе прошел сильный ливень. В результате непогоды затопило ряд улиц в центре города.
В селе Широкое Запорожской области прошел смерч. По предварительной информации, он повредил не менее десяти жилых домов и заборов.
11 июня в городе Изюм Харьковской области ливень полностью смыл асфальт. В то же время в Днепре выпал град размером с оливку, он побил машины и цветы на клумбах.