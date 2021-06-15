На Одессу и Днепр обрушился мощный ливень со шквальным ветром. Видео

Во вторник, 15 июня, на Одессу обрушился мощный ливень со шквальным ветром. Больше всего досталось крупнейшему жилому району города – поселку Котовского. Непогода также наблюдалась в Днепре, где затопило улицы, а ветер повалил некоторые деревья и металлические конструкции.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Одессе ветер сносил торговые палатки и ломал деревья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одно дерево упало прямо на машину, раздавив ее. Людей просили попрятать свои автомобили и не выходить из дома.

Утром ГСЧС объявила штормовое предупреждение. Как говорится на сайте службы, в южной части Украины значительные дожди; днем, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Видео дня

Этого же дня в городе Днепр сильные дожди привели к транспортному коллапсу и превратили улицы в каналы. Ливень затопил центральные районы всего за полчаса.

Как пишет "Днепр Оперативный", в некоторых местах машины буквально плыли по затопленным дорогам, а кое-где – не могли продолжать движение из-за воды.

Сотрудники коммунальных служб были мобилизованы в каждом районе и ликвидировали последствия бури.

Как писал OBOZREVATEL: