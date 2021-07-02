На Одесщине в колодце снова погибли люди: жертвы – 9-летний мальчик и его отец

В селе Казацкое Одесской области 1 июня в открытом колодце с мусором нашли тела отца и сына. 9-летний мальчик, предварительно, упал в яму, а мужчина пошел его искать и также погиб.

Об инциденте сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Одесской области в Facebook, но потом по непонятным причинам удалила пост. Информацию об инциденте спасатели получили в четверг в 20:31.

Вessarabiainform пишет, что колодец был глубиной 10 метров. Сотрудники ГСЧС достали тела с помощью горно-спасательного оборудования, веревки, используя дыхательный аппарат "Drager" – поскольку мусор выделял едкие испарения.

Погибшие – мужчина 1972 года рождения и его сын 2012 года рождения. Точная причина происшествия и смерти устанавливаются.

По данным журналистов, мальчик пропал еще 30 июня: он должен был пригнать скотину, но так и не пришел домой. Поисками ребенка занялся его отец, который, вероятно, обнаружил тело малолетнего в заброшенном колодце с мусором.

По предварительной версии, он самостоятельно спустился вниз в яму, но тело сына достать не смог и задохнулся.

Местные жители также пытались спуститься в колодец, но не преодолели и полуметра, поскольку воздух перенасыщен ядовитыми веществами. Очевидцы говорили, что им разъедало глаза и они начинали задыхаться.

Предполагается, что газы убили мальчика и мужчину практически мгновенно.

Осторожно, 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в Белгород-Днестровском районе ранее произошел подобный случай. Тела 4 людей в колодце были найдены 25 апреля. Погибшими оказались местные жители – супруги и еще двое мужчин. Возраст селян – 23-35 лет.