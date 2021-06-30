На Одесщине в фуре с бананами нашли кокаин на $10 млн. Фото
В Одесской области правоохранители нашли более 50 кг наркотиков, которые были спрятаны в фуре-рефрижераторе с бананами. Контрабандная партия кокаина прибыла из Эквадора и состояла из 46 брикетов.
Стоимость изъятого вещества на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долларов. Об этом в среду, 30 июня, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте.
Кокаин был нелегально перевезен через государственную границу. Вес наркотиков (вместе с упаковкой) составил около 57 кг.
Отмечается, что вещество, фасованное в брикеты, скрыли от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами. Правоохранители пресекли сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина.
За контрабанду такой партии запрещенного вещества грозит от десяти до двенадцати лет тюрьмы и конфискация имущества (ч. 3 ст. 305 УК Украины).
В ОГП указали: расследование продолжается, а лица, причастные к перевозке в Украину наркотических веществ в особо крупном размере, устанавливаются.
Преступление разоблачили по процессуальному руководству Одесской областной прокуратуры. Операцию провели совместно со следователями областного управления СБУ при оперативном сопровождения сотрудников Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Одесской области.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Днепре Служба безопасности Украины задержала сотрудника СИЗО, который требовал взятки и продавал наркотики заключенным.
А в Белой Церкви Киевской области правоохранители пресекли попытки передать коноплю в изолятор временного содержания. Наркотики были спрятаны в чайные пакетики и бутылку с шампунем.
Кроме того, 23 июня в Харькове задержали патрульного полицейского, который сбывал запрещенное психотропное вещество, находясь на службе. Мефедрон, аналог амфетамина, он распространял с помощью "закладок".