На Одесщине в фуре с бананами нашли кокаин на $10 млн. Фото

В Одесской области правоохранители нашли более 50 кг наркотиков, которые были спрятаны в фуре-рефрижераторе с бананами. Контрабандная партия кокаина прибыла из Эквадора и состояла из 46 брикетов.

Стоимость изъятого вещества на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 млн долларов. Об этом в среду, 30 июня, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на официальном сайте.

Кокаин был нелегально перевезен через государственную границу. Вес наркотиков (вместе с упаковкой) составил около 57 кг.

Отмечается, что вещество, фасованное в брикеты, скрыли от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами. Правоохранители пресекли сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина.

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За контрабанду такой партии запрещенного вещества грозит от десяти до двенадцати лет тюрьмы и конфискация имущества (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

В ОГП указали: расследование продолжается, а лица, причастные к перевозке в Украину наркотических веществ в особо крупном размере, устанавливаются.

Преступление разоблачили по процессуальному руководству Одесской областной прокуратуры. Операцию провели совместно со следователями областного управления СБУ при оперативном сопровождения сотрудников Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины и ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Одесской области.

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