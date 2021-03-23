На Одесщине по неизвестным причинам скончалась военная: заявление Медсил ВСУ

В поселке Черноморское Одесской области во вторник, 23 марта, умерла военная, которая внезапно потеряла сознание. 21 марта ей сделали прививку от коронавируса.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины. "Просим представителей общественности и средств массовой информации не делать поспешных выводов о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащей", – призвала пресс-служба.

Инцидент произошел за пределами воинской части во внеслужебное время. Женщина потеряла сознание, после чего сослуживцы сразу же вызвали скорую помощь.

"Прибыв на место происшествия военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха", – сказано в сообщении.

Военная, которая проходила службу по контракту, в ближайшее время должна была поехать в зону ООС для выполнения служебно-боевых задач, в связи с чем ее вакцинировали от COVID-19 "с соблюдением всех алгоритмов", отметили в командовании.

Укол украинке сделали опытные медики ​​мобильной бригады, работавшие с начала вакцинации.

По словам начальника медицинской службы воинской части, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья у женщины не было.

Также известно, что умершая страдала хроническим заболеванием – гипертонической болезнью.

"Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта. О ее результатах будет сообщено дополнительно", – добавила пресс-служба.

Отметим, что в местных Telegram-сообществах опубликовали фото и имя военной. По данным "Одесса как она есть", это – старший солдат Нарожная Инна Юрьевна, 1977 года рождения.

Она служила бухгалтером в в/ч А3880, ракетно-зенитном полку в Черноморском Лиманского района.

На Facebook-странице Одесской областной госадминистрации подтвердили инцидент. Уточняется, что женщина упала прямо на улице около 17:20. Она умерла до приезда медиков.

"В тот же день [21 марта], та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19, вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо", – подчеркнули о ОГА.

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