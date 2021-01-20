На Одесщине учительницу нашли убитой в старой библиотеке

В Одесской области жестоко убили педагога и общественного деятеля – 66-летнюю Аллу Кубякину. Ее нашли мертвой 19 января в помещении недействующей сельской библиотеки.

Кровавый инцидент произошел на Широкой улице поселка Тарутино. Об этом сообщает "Думская".

Со ссылкой на полицию издание подчеркивает, что женщину несколько раз ударили по голове деревянной палкой.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Пока ведется расследование и принимаются меры по розыску и задержанию убийцы.

Отмечается, что Алла Кубякина окончила Одесский государственный университет имени Мечникова и 35 лет проработала учителем немецкого языка и химии. В 2010-2020 годах она была главой Тарутинской районной организации Красного Креста Украины, также вела ряд гуманитарных проектов.

Помимо этого, в 2010-м женщина баллотировалась в Одесский городской совет.

"Это очень светлый человек, она очень много сделала и для нашей организации, и для района. Контактировала с зарубежными партнерами, организовывала доставку гуманитарной помощи, изучала историю и помогала украинским немцам", – цитирует СМИ слова главы областной организации Красного Креста Евгения Жарикова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесском военном госпитале после избиения в воинской части умер 32-летний солдат-контрактник.