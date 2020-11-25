На Одесщине учительница покончила с собой, бросившись в море

В Затоке Одесской области нашли мертвой учителя-филолога Белгород-Днестровской общеобразовательной школы №4 Ирина Афанасьева. Выяснилось, что женщина решила покончить с жизнью, утонув в любимом море.

О смерти педагога сообщила в Facebook Ирина Чернега. Тогда как местный портал topor.od.ua сообщил о причинах такого поступка.

"Вчера сообщали о том, что в курортной Затоке из моря выловили тело. Как позже выяснилось, это жительница Белгород-Днестровского 1967 года рождения без признаков насильственной смерти", – говорится в материале.

Отмечается, что Ирина Афанасьева была хорошим педагогом и классным руководителем. При этом она страдала от неизлечимой болезни, "не выдержав боли, от бессилия перед недугом она предпочла умереть".

"Ничего в душе, кроме боли и бессилия перед твоей болезнью… Царствия тебе небесного, Ирочка. Болезнь оказалась сильнее тебя. Прости за то, что не смогли тебе помочь", – написала Чернега.

Издание подчеркивает, что именно поэтому женщина приехала в Затоку.

"Разделась, аккуратно сложила по привычке одежду на берегу, и уплыла в вечность. Холодные ноябрьские воды ей помогли это сделать быстрее. Не будем ее судить за слабость перед болезнью", – подчеркнули в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в центре Харькова женщина выпала из окна здания "Госпрома" . Погибшая, предварительно, работала в областном управлении Пенсионного фонда, а ранее перенесла коронавирус.